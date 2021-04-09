Новосибирск, , 08:34 — REGNUM В Новосибирской области, где проживают более 1,5 миллиона человек, на 8 апреля прививку от COVID-19 получили 125 тысяч жителей. Из них 89 507 человек полностью вакцинированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства региона, в области продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации. В общей сложности во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах их развернуто уже 76 штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области ускоряют темп массовой вакцинации: поставлена задача довести среднее число получающих прививку с шести до десяти тысяч пациентов в день.

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