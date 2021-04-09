Санкт-Петербург, , 08:33 — REGNUM Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятницу, 9 апреля, окажутся под влиянием циклона «Винсент», приближающегося с запада.

9 Адмиралтейство Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, этот циклонический вихрь в Петербурге «будет постепенно затягивать небо плотными облаками, а во второй половине дня, начиная с западных районов, вызовет небольшие дожди».

По прогнозу специалиста, температура воздуха днем в Петербурге составит +6…+8 градусов, по Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер южный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы для региона.