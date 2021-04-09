Москва, , 08:34 — REGNUM С начала 2021 года по март включительно на российском авторынке был зафиксирован рост продаж машин отечественных марок. При этом в России наблюдалось сокращение реализации автомобилей иностранных брендов. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, дилеры в России в первом квартале 2021 года продали 99,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей российских марок. Таким образом, продажи таких машин выросли в годовом сравнении на 1,4%.

Доля машин отечественных марок в январе-марте 2021 года составила 25,7% российского рынка. Отмечается, что в тот же период 2020 года она была 24,6%.

Продажи иномарок, наоборот, сократились за отчетный период на 4,2%, до 287,9 тыс. экземпляров. Их доля на авторынке России упала с 75,4% до 74,3%.

Напомним, по данным АЕБ, в первом квартале 2021 года на российском авторынке было реализовано 387 322 новых авто — на 2,8% меньше, чем в том же периоде прошлого года.

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