Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM Зампред правительства Бурятии выехал в посёлок Кома Прибайкальского района, где талыми водами было подтоплено три придомовых территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в конце марта здесь были обустроены три отводных канала общей протяжённостью 570 метров.

7 апреля сюда прибыли спасатели и добровольцы, которые распилили лёд на расстоянии более 400 метров, очистили сотни метров отводных каналов от шуги, построили насыпь из мешков с опилками и шлаком длиной в 50 метров.

«На сегодняшний день вода сохраняется на территории трёх домов на уровне 3 см. Уровень воды в подтопленном доме снизился, вода находится в подполье», — добавили в агентстве.

В числе пострадавших оказался 65-летний мужчина, в доме которого вода вышла над уровнем пола.

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