Калгари, Канада, , 08:33 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу уверенно обыграла национальную команду Шотландии в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Калгари. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Команда России в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, обыграла шотландцев со счетом 9:2.

Отметим, это десятая победа российской мужской сборной на ЧМ при двух поражениях. Команда России обеспечила себе как минимум второе место в предварительном раунде турнира и благодаря этому напрямую вышла в полуфинал чемпионата мира, а также квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.