Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Завершение строительства газопровода «Северный поток —2» (СП-2) значительно ослабит Украину. Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в своей статья для американского издания The Wall Street Journal.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», — считает Резников.

По его словам, после запуска газопровода, Киев, с точки зрения энергетической безопасности, будет «отсоединён» от Западной Европы, а также лишится доходов от транзита газа.

Напомним, ранее член комитета немецкого парламента по международной политике Вальдемар Гердт заявил об агрессивной стратегии новой американской администрации в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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