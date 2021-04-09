Казань, , 08:57 — REGNUM Следственные органы Татарии приняли к производству уголовное дело, возбужденное по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В Казани около полуночи 6 апреля водитель автомобиля «Хёндай» на перекрестке улиц Островского и Миннуллина, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, выехал на «красный» свет светофора, после чего совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси», за рулем которого находился 18-летний юноша. Водитель «Хёндай» с места происшествия скрылся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира (в возрасте от 17 до 19 лет) автомобиля «Митсубиси» получили различные травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение горбольницы №7.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали перехват и установили личность сбежавшего водителя. Как выяснилось, им оказался 29-летний сотрудник полиции. Руководство МВД по РТ приняло решение об увольнении его из органов.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по установке всех обстоятельств ДТП. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, под Воронежом 33-летний полицейский, управляя автомобилем марки Mersedes S-180 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя, а также пассажир второго автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Женщина получила тяжёлые повреждения.

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