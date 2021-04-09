Джакарта, , 08:28 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 163 человека погибли и 45 пропали без вести из-за наводнений и оползней в провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, 71 человек погиб на Флоресе, 27 человек — в округе Алор, шесть человек — в округе Малакка, один человек — в округе Сикка. Затем 43 человека погибли в округе Лембата, девять человек — в округе Купанг, два человека — в округе Сабу Райджуа, два человека — в округе Роте Ндао, один человек — в округе Нгада и один человек — в округе Энде.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями также отметило, что в результате стихийных бедствий пострадали 22 003 человека. На сегодняшний день насчитывается 20 929 беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур выразил соболезнования в связи с внезапными наводнениями, которые обрушились на индонезийские регионы Восточная и Западная Нуса-Тенгара.

Подробнее в материале: Сингапур соболезнует Индонезии из-за наводнений