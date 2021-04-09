Москва, , 08:28 — REGNUM Более 2,1 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято в России из незаконного оборота за первые два месяца 2021 года. Об этом сообщает 9 апреля RT со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Больше всего изъятий произведено в Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах.

За период с конца 2015 года в России изъяли более 133 млн литров нелегального алкоголя, ликвидировали 825 подпольных заводов и цехов, демонтировали более 7 тыс. единиц основного технологического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли место изготовления контрафактного алкоголя, когда расследовали смерть двух местных жителей от отравления спиртным.

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