Оренбург, , 08:25 — REGNUM Администрация Оренбурга в очередной раз объявила аукцион на оказание услуг по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города. Заказчиком выступает для нужд муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 1 млн рублей. На эти деньги предполагается отлов 255 бродячих собак и кошек до 30 сентября.

Стоит отметить, что с начала 2021 года это уже третий аукцион. Предыдущий торги признаны несостоявшимися.

Напомним, в Оренбурге числится около 10 тысяч собак при норме в 3 тысячи. Горожане жалуются на стаи бездомных животных.

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