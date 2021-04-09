Новосибирск, , 08:24 — REGNUM В Новосибирской области, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, ускоряют темп массовой вакцинации. Как пояснил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, в настоящее время среднее число получающих прививку составляет порядка шести тысяч пациентов в день.

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«Начинали с объемов в две тысячи. Сейчас перед нами стоит серьезная задача прививать 10 тысяч пациентов ежедневно», — подчеркнул чиновник.

Чтобы не отстать от плана, в регионе развернуто 76 пунктов вакцинации, во всех взрослых поликлиниках региона, включая районные больницы. Организовано 39 выездных бригад медиков. Также на днях открылся мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Сан-Сити» в Новосибирске.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 39 399 случаев коронавируса (+71 за сутки), в том числе у 2316 детей (+3 за сутки). При этом 36 657 пациентов выздоровели (+103 за сутки).

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