Ханты-Мансийск, , 08:24 — REGNUM В Югре резко подорожала средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом сообщает Znak.com cо ссылкой на сервис «Дом.Клик».

В феврале стоимость квадратного метра в новостройках Ханты-Мансийска составляла около 88,5 тыс. рублей, в марте — более 138,1 тыс. рублей: рост более 56%. В Сургуте в феврале средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла почти 84,2 тыс. рублей. в марте — 90,1 тыс. рублей: рост 7%.

Рост средней цены может объясняться дефицитом недорогих предложений и тем, что на рынке осталось лишь жильё в более высоком ценовом сегменте, отмечают эксперты.