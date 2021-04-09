Москва, , 08:23 — REGNUM Центральный банк России планируется обязать банки ограничить ряд некоторые онлайн-операции с денежеными средствами, если такое желание выразят клиенты кредитных учреждений, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что такая мера предпринимается для защиты счетов клиентов банков от мошенников. Особо это касается пенсионеров, которые наиболее часто подвергаются нападкам мошенников.

В ЦБ РФ в феврале с предложением ограничить ряд онлайн банковских операций пенсионерам обращался Общероссийский народный фронт (ОНФ). Теперь эту инициативу предполагается распространить на всех клиентов банков.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники стали использовать новую схему обмана граждан России.

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