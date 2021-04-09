Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Екатеринбурге загорелся детский центр «Вавилон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском главке МЧС.

Пожар возник утром 9 апреля 2021 года, сообщение об инциденте поступило пожарным в 06:58 по местному времени. Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на Металлургов, 14. Пожар повредил помещение электрощитовой.

«По лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 30 человек, в том числе один ребенок», — сообщили в МЧС. Пострадавших нет.

Открытое горение удалось ликвидировать уже к 07:08, разбор и проливку сгоревших конструкций закончили в 07:57.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл пожар в подпольном террариуме.

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