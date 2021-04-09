Кемерово, , 08:21 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, носители выявлены на территории девяти городов и трёх районов.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 33 788. К настоящему времени 32 820 человек вылечились от коронавируса. Зарегистрирован 631 летальный случай среди пациентов с коронавирусом, в том числе три за последние сутки.

Скончались жительницы Кемерова и Новокузнецка 1933 и 1946 года рождения соответственно, а также житель Анжеро-Судженска 1955 года рождения. У всех пациентов болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1530 человек», — добавили в оперштабе.