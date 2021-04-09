Сеул, , 08:24 — REGNUM Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу новой волны пандемии коронавируса, правительство Южной Кореи приняло решение сохранить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, до конца апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Данное решение было принято 9 апреля в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его словам, правительство приняло к сведению тот факт, что более жёсткие меры окажут негативное влияние на малый бизнес и частных предпринимателей. Чон Сэ Гюн напомнил, что в столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй уровень, а в остальных регионах страны — полуторный уровень социального дистанцирования.

В рамках текущего уровня социального дистанцирования запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22:00, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено на один час.

Начиная с 12 апреля, временно прекращается работа баров, ночных клубов и других развлекательных заведений в столичном регионе и городе Пусане, где отмечен рост заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 671 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 108 269.

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