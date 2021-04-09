Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен объяснил «прагматичным подходом». Такую точку зрения он выразил в интервью The Washington Post.

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Представитель Госдепа считает, что глава Белого дома очень «трезво понимает две вещи» в политике.

«Он должен «призвать Россию к ответу за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в интересующих сферах», — уточнил Блинкен.

Согласно позиции Блинкена, Байден подходит к отношениям с Москвой, исходя из концепции так называемой «реальной политики», которая носит прагматичный подход.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в интервью телеканалу ABC News президент США Джозеф Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что эти слова главы Белого дома являются оскорблением главы Российского государства. По словам официального представителя Кремля, это однозначно говорит о нежелании американского лидера налаживать отношения с Россией.