Киев, , 08:22 — REGNUM 14 апреля 2021 года Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 8 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, первую партию препарата в размере 115 тыс. доз Украина может получить в рамках механизма COVAX.

Что касается 10 млн доз вакцины от Pfizer, о которой сообщалось ранее, первые поставки ожидаются в мае текущего года, рассказал министр.

«Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолёты», — сообщил Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государственного предприятия «Медзакупки Украины» Арсен Жумадилов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о существовании контракта на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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