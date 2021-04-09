Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM У главы Советского района столицы Бурятии Улан-Удэ Базара Батожаргалова нашли поддельный диплом. Информацию об этом, ранее появившуюся в СМИ, официально подтвердили в администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в сообщении, факт «неподтвердившегося диплома» установлен управлением по кадровой политике администрации.

«Такие проверки проводятся регулярно, запросы по достоверности дипломов сотрудников направляются в вузы для подтверждения. Диплом Б.Б.Батожаргалова подтверждали», — отметили в мэрии.

Материалы проверки переданы в компетентные органы. Сам чиновник после вскрывшихся фактов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Читайте также: Чиновница в Марий Эл больше 20 лет работала с поддельным дипломом