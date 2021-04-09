Москва, , 08:17 — REGNUM Успешные испытания демонстратора пульсирующего детонационного двигателя, который в будущем может использоваться для создания перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолетов, провела Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в состав государственной корпорации «Ростех»). Об этом 9 апреля сообщает пресс-службе «Ростеха».

"Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3−1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данная разработка может использована, к примеру, на орбитальных самолетах, на сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратах, а также в перспективных ракетно-космических системах.

Кроме того, отмечается, что у оснащенных таким двигателем летательных аппаратах будет улучшенная динамика полета и маневренность, данный тип двигателя можно будет использовать, как в развитии традиционных ракетных и воздушно-реактивных двигателей, так и в дополнение к ним.

Отметим, пульсирующий детонационный двигатель — это новый тип силовой установки для авиации, в котором применяется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл.