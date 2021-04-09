Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В городе Новоульяновске Ульяновской области ремонт дороги и тротуаров на территории городской больницы обойдутся в 11,5 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». Речь идёт о ремонте проезжей части и тротуаров в Новоульяновске на территории государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А. Ф. Альберт».

Контракт заключается с обществом «Цильнинское ДРСУ» по цене 11 584 475 рублей 20 копеек. Данные средства выделяются из бюджета Ульяновской области.

Подрядчик должен приступить к исполнению контракта 5 мая, а завершить работу — к 23 августа 2021 года.