Москва, , 08:13 — REGNUM Делегация посольства Индонезии во главе с заместителем посла Азисом Нурвахьюди встретилась с российской делегацией министерства науки и высшего образования России, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

Заместитель посла Индонезии Азис Нурвахьюди и директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Татьяна Рябко обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования, стипендии для индонезийских студентов и планы по развитию профессионального образования.

Министерство также подготовило ответ относительно проблем, с которыми сталкиваются индонезийские студенты, которые до сих пор не могут въехать на территорию России в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш встретился с представителями международной ассоциации исламского бизнеса.

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