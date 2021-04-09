Оренбург, , 08:07 — REGNUM В Оренбурге с 12 апреля начнется вакцинация от коронавирусной инфекции на площадках торговых центров. Об этом заявила глава минздрава Татьяна Савинова.

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»Мы ставим перед собой амбициозную задачу — следующую осень начать без COVID-19. Чтобы этого добиться, уже в августе этого года у 60% населения должны быть антитела», — сказала она.

В Оренбуржье намерены ежедневно прививать от коронавируса по 5−6 тысяч человек. Стоит отметить, 8 апреля регион перешагнул планку в 100 тысяч человек, которые сделали прививку.

«Для нас сегодня большое событие — стотысячный привитый человек, надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем удвоить количество населения, которое получило вакцину от COVID-19», — подчеркнула министр.