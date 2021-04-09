Уфа, , 08:07 — REGNUM Исполнять обязанности главы администрации Аскинского района Башкирии будет заместитель главы администрации района по социальным вопросам и внутренней политике Динис Юсупов. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сообщается, что соответствующее решение было принято 8 апреля в ходе заседания Совета Аскинского района.

Отмечается, что ранее Юсупов занимал должность главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 марта ушел из жизни глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин.