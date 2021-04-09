Уфа, 9 апреля 2021, 08:07 — REGNUM Исполнять обязанности главы администрации Аскинского района Башкирии будет заместитель главы администрации района по социальным вопросам и внутренней политике Динис Юсупов. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сообщается, что соответствующее решение было принято 8 апреля в ходе заседания Совета Аскинского района.
Отмечается, что ранее Юсупов занимал должность главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 марта ушел из жизни глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин.