Богота, , 08:06 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 12,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 12 464 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 492 081.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 247 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 65 014.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 355 832 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 11 381 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.