Москва, , 08:05 — REGNUM Российская валюта по-прежнему остаётся под давлением из-за геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель снизил напряженность на валютном рынке. На фоне слабости доллара пара доллар/рубль снижалась до 76,62 руб.

Из-за укрепления евро и британца на Форекс, рубль остался торговаться против них в минусе. Инвесторы сейчас следят за тем, ослабнет или нет российское военное присутствие близ Украины.

По итогам дня рубль немного укрепился против доллара США, сдав позиции евро и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 76,85 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 91,55 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 105,99 руб.

Сегодня, 9 апреля, баррель Brent стоит $63,14. Волатильность на нефтяном рынке сейчас низкая, поэтому он не оказывает заметного влияния на динамику рублевых пар.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара превысил отметку в 77 руб. и торгуется по 77,02 руб. Напряженность в рубле опять нарастает. Спекулянтам оказалось недостаточно телефонного разговора Путина с Меркель.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции заявил, что Россия защитит своих граждан Донбасса. США видимо не услышали Казака, если рассматривают возможность перебросить военные корабли в Чёрное море.

Для рубля это негативный фактор. Перед выходными рубль всегда ослабляется, поэтому сегодня стоит ожидать повышения пары доллар/рубль до 77,55 руб. Будет чудом, если по итогам дня рубль закроется ростом выше 77 рублей.

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