Токио, , 08:06 — REGNUM В Индии, Китае и других странах Азии весной многократно вырос спрос на золото, существенно упавший в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 9 апреля сообщает газета Nikkei.

По данным японского делового издания, импорт золота в Индию в марте этого года составил 160 тонн, что в 5,7 раза превышает показатель марта 2020 года, после которого население страны практически прекратило покупки золотых украшений. Продажи золотых изделий в Китае в феврале этого года также превысили аналогичные показатели прошлого года, хотя и немного меньше — в 2,6 раза.

Эксперты газеты полагают, что эти данные свидетельствует об улучшении ситуации с коронавирусом в двух крупнейших странах Азии, входящих в пятёрку крупнейших импортёров золота (в которой лидируют Великобритания и Швейцария).

Как сообщало ИА REGNUM, В России в январе 2021 года произведено 18,92 тонны золота, что на одну тонну, или на 5,02% меньше, чем в январе прошлого года.

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