Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай подтверждено два новых случая ассоциированной смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в феврале скончались 62-летняя жительница Кош-Агачского района и житель Горно-Алтайска 59 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 230. Из них 206 человек скончались непосредственно от COVID-19, 24 — по иным причинам.