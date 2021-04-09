Буэнос-Айрес, , 08:03 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 23,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 23 683 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 473 751.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 290 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 57 122.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 879 653 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 709 926 получили обе дозы препарата.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 22 039 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.