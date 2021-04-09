Осло, , 07:59 — REGNUM Заражение коронавирусом выявили в двух домах престарелых в Норвегии, постояльцы и сотрудники которых были ранее привиты от COVID-19, 8 апреля передал телеканал TV2.

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Речь идет об учреждениях в коммунах Улленсакер и Саннес. Отмечается, что все пациенты и работники этих домов прошли полный курс вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Всего было выявлено 13 случаев инфицирования среди постояльцев учреждений, пять фактов заражения SARS-CoV-2 сотрудников одного из домов, а также два носителя коронавируса, которые контактировали с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Норвежский институт общественного здравоохранения, объявил, что около 3% населения Норвегии имеют антитела к коронавирусу.

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