Ульяновск, , 07:54 — REGNUM В Ульяновской области заражение коронавирусом предварительно подтверждено ещё у 85 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 802 315 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, обследованы 766 954 человека.

За последние сутки предварительно подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. Всего в Ульяновской области выявлен 51 651 случай заражения, под наблюдением остаются 8263 человека.

Отметим, что в регионе в ходе декады здорового образа жизни прошла акция для студентов «Открой мир здоровья». Центральной площадкой стал медицинский колледж имени С. Б. Анурьевой, где состоялась защита проектов студенческих активов по здоровому образу жизни.