Благовещенск, , 07:52 — REGNUM В Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два пациента (днём ранее — три). За всё время пандемии умерли 259 носителей коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, за последние 24 часа в Приамурье выявили ещё 18 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 15), за весь период — 22 022.

Темп прироста за последние сутки составил 0,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 10 человек болеют ОРВИ. Ещё у восьми пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

В области за сутки провели ещё 2003 исследования на новую коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии в Приамурье провели почти 877 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет избавиться от большинства «коронавирусных» ограничений раньше других стран, написала 9 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своём блоге на сайте «Парламентской газеты».