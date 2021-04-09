Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по жалобам местных жителей на то, что им продавали огнетушители по завышенным ценам, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Как оказалось, продавцами являлись двое жителей Башкирии. В настоящее время они задержаны.

Выяснилось, что мужчины приехали в Оренбург с целью продать огнетушители, купленные в Башкирии за 300 рублей каждый. В столице Оренбургской области товар сбывали уже в пять раз дороже — по 1500 рублей.

В настоящее время по данному факту собран материал проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Полиция призвала оренбуржцев быть бдительными при приобретении товаров у неизвестных лиц и сообщать о подозрительных случаях правоохранителям.