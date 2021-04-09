Веллингтон, , 07:49 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что пятеро инфицированных прибыли в страну из Индии, еще один — с Филиппин. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в Окленде. Локальных случаев распространения коронавируса на новозеландской территории не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 95 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 2205 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Зеландии решили временно запретить въезд в страну из Индии. По их мнению, именно с индийской территории прибывает большинство зараженных коронавирусом нового типа.