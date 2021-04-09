Чебоксары, , 07:44 — REGNUM В Чувашии повторно рассмотрено и на этот раз удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) сына сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Он был осуждён за оставление места ДТП, в котором один человек получил тяжкие ранения.

Ходатайство об УДО удовлетворил Алатырский райсуд, это решение также поддержал Верховный суд Чувашии, пишет «Интерфакс». Это второе обращение сына главы администрации, которому осталось отбывать в колонии более года: первое было подано в ноябре прошлого года, суд тогда отказал в удовлетворении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием сына мэра чувашской столицы вызвала федеральный резонанс. Она произошла рано утром 22 июля 2019 года на федеральной трассе в Моргаушском районе: суд установил, что осуждённый на Audi Q7 врезался в металлический отбойник и столкнулся с УАЗом, водитель которого получил тяжкие увечья. Сын сити-менеджера скрылся с места происшествия, получив три года и девять месяцев реального лишения свободы.

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