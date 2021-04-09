Соль-Илецк, Оренбургская область, 9 апреля 2021, 07:32 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области задержан 40-летний местный житель, который совместно с гражданами Казахстана организовал незаконное пересечение государственной границы РФ группе иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью.
По данным ведомства, оренбуржец помог 14 гражданам Узбекистана попасть на территорию России, нарушив госграницу. Мужчина организовал прием и дальнейшую отправку мигрантов к месту трудоустройства в России.
Возбуждено уголовное дело. Оренбуржцу инкриминируют организацию незаконной миграции, совершенную в составе группы лиц. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.