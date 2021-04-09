Цинь Шихуан, 9 апреля 2021, 12:42 — REGNUM По центральному телевидению Китая CCTV 8 апреля прошел репортаж, в котором обсуждалось лицемерие со стороны руководства США касательно «прав человека».

Права человека
Права человека
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вице-президент США Камала Харрис сказала в своей речи, что многие из войн, которые вспыхивали раньше, были направлены на захват нефтяных ресурсов. Кто-то говорит, что это правда о войне, которую ведут Соединенные Штаты. Сначала против Ирака, а потом против Сирии и других стран. Что уж говорить о так называемых «правах человека» и «демократии»? Поддерживаемые Соединенными Штатами «права человека» — это права белых американцев, а «демократия» — это власть американцев. Такой правозащитник на самом деле является лицемерным «лжеучителем»!» — говорится в материале.

Поскольку США и Китай находятся сейчас на острие политического противостояния, китайские пользователи не смогли пройти мимо и оставили сотни комментариев и размышлений по этому поводу под соответствующей публикацией в социальной сети Sina Weibo.

«Не совсем верно: права человека, защищаемые Соединенными Штатами, являются правами небольшого числа белых людей и больших групп владельцев капитала», — поправил телеведущую пользователь «Лицензия на LEGO».

«Ха-ха, Соединенные Штаты больше не скрывают своих истинных намерений и начали демонстрировать свой истинный облик злодея», — отметил пользователь под ником «Немолодой трудный господин».

«Теперь Соединенные Штаты, как и злодей в фильме, близятся к концу. Маяк демократии и защиты прав человека рухнул и больше не может выступать моральным камертоном. Посла разоблачения он прибегает к трем неизбирательным средствам нападения, но в эту эпоху Китай является главным героем, несмотря на историю взлетов и падений. Однако главный злодей — босс Соединенных Штатов будет повержен, это единственный финал этого исторического блокбастера», — добавил пользователь «Восточное зло рвется на Запад».

Камала Харрис. (сс) United States Senate Office of Kamala Harris
Камала Харрис. (сс) United States Senate Office of Kamala Harris

Множество комментаторов сходятся во мнении, что США — это самая лицемерная, подлая, аморальная и несправедливая страна на свете, погрязшая в бесстыдстве и жестокости, а публичные признания Камалы Харрис — очередное и не первое тому подтверждение.

«Так называемая демократия основана на гегемонии. Покуситься на господство Соединенных Штатов — значит стать первой их жертвой. Любовь и ненависть, мир и война сосуществуют вечно», — отметил пользователь «Не хочу говорить ANY».

Комментатор «Юэ Жу Ван Чу» подметил, что США как настоящий гангстер присматривают себе слабую жертву с большими запасами нефти. Поэтому любая слабая страна должна загодя готовиться к возможной агрессии со стороны США, а не сидеть на месте. Главной опорой здесь может быть сотрудничество с сильными державами.

«Слова «свобода», «демократия» и «права человека» в Европе и Соединенных Штатах — это всего лишь фиговые листочки для прикрытия их варварских действий. При этом и дня не могут прожит жить, не рассказав о правах человека», — отметил «Беззубый Си Ле».

Многие комментаторы уверены, что только Китай обладает достаточной силой, чтобы сопротивляться американскому злу, поскольку за последние годы он набрал силы и стал отстаивать справедливость в мире.