Челябинск, , 07:31 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с прекращением уголовного дела в отношении студента из Челябинска, который был задержан осенью 2020 года после размещения им в соцсети записи о подготовке массового убийства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Челябинской области доложить, какими основаниями руководствовались следователи, принимая решение о прекращении уголовного производства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, у 18-летнего студента кулинарного колледжа дома нашли ножи. Но доказать его намерение совершать убийства следователям не удалось. Психиатрическая экспертиза тоже не смогла найти у молодого человека отклонений. В итоге дело о приготовлении к убийству закрыли за отсутствием состава преступления.