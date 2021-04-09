Анкара, , 07:32 — REGNUM Во время визита в Ливию 8 апреля премьер-министр Греции Кирьякос Мичиотакис заявил, что не признает соглашение по морским юрисдикциям, подписанное между Ливией и Турцией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Мичотакис также отметил, что Европейская комиссия согласна с этими взглядами Греции.

«Сосед Ливии — Греция, а не Турция», — напомнил Мичотакис председателю Временного президентского совета Ливии Мохаммеду Юнусу Менфи.

Затронув позитивную повестку дня, изложенную в ходе возобновившихся переговорах между Турцией и ЕС, он подчеркнул, что она может измениться в любой момент.

Напомним, 27 ноября 2019 года Анкара подписала соглашение о военном сотрудничестве и морских юрисдикциях с правительством Триполи, которое Организация Объединенных Наций признала законным, в то время как Греция выступила против этого соглашения на том основании, что оно противоречит ее интересам в Средиземном море.