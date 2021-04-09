Стрежевой, Томская область, , 07:24 — REGNUM В Томской области бывший полицейский признан судом виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. Установлено, что с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска МО МВД России «Стрежевской» лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тысяч рублей.

После этого с помощью переводов на банковские счета он получил 900 тысяч рублей за обещанное покровительство. В том числе не проводились оперативные мероприятия по пресечению указанной незаконной деятельности. В ходе следствия полицейского уволили из правоохранительных органов.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-полицейский оштрафован на 1950 тысяч рублей.

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