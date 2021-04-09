Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области готовятся к представлению временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Русских. Оно состоится сегодня, 9 апреля, сообщили ИА REGNUM в аппарате приволжского полпреда.

9 апреля полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров проведёт первую рабочую встречу с Алексеем Русских и представит его депутатам Законодательного собрания Ульяновской области, руководителям органов власти, СМИ, общественным и религиозным организациям.

Также 9 апреля приволжский полпред посетит Марий Эл, где запланирована встреча с главой республики Александром Евстифеевым, совещания по социально-экономическому и общественно-политическому развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку 61-летнего Сергея Морозова, который более 15 лет руководил Ульяновской областью. Экс-губернатор планирует принять участие в выборах в Госдуму. Врио главы региона назначен сенатор от Московской области, участник программы подготовки управленческого кадрового резерва госслужбы Алексей Русских.

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