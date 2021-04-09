Москва, , 07:19 — REGNUM Атаку на счета жителей России могут осуществить хакеры в период майских праздников, 9 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию специализированных организаций.

Виной этому может стать получение доступа злоумышленников к коммутатору одного из сотовых операторов, о чем стало известно еще в марте. Сделка позволяет хакерам перехватить контроль над системой сигнализации SS7, которая управляет передачей данных по мобильной связи.

Гендиректор компании «Смарт Лайн Инк» — производителя системы DeviceLock, борющейся с утечками информации — Олеся Ярмоленко предположила, что указанный оператор имеет договор о сотрудничестве с одним или несколькими провайдерами услуг сотовой связи.

Глава департамента аудита информационной безопасности компании Infosecurity a Softline company Сергей Ненахов посоветовал пользователям переключиться с SMS на push-уведомления при применении двухфакторной защиты.

Кроме того, по его словам, клиентам операторов следует установить на устройства специальные программы-аутентификаторы, которые генерируют одноразовые коды.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта телеграм-канал In4security распространил информацию о том, что в российском сегменте интернета за день появились сразу 50 доменов с фейковой продажей баз данных банковских карт.

6 апреля заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Сергей Лебедев сообщил, что в 2020 году во всех регионах России было зафиксировано увеличение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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