Сараево, , 07:35 — REGNUM Посол США Эрик Нельсон провёл переговоры 8 апреля с председателем союза за лучшее будущее Боснии и Герцеговины Фахрудином Радончичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Нельсон обсудил с Радончичем избирательные реформы и усилия, которые уделяются для борьбы с коррупцией.

«Соединенные Штаты и наши международные партнеры по — прежнему привержены реформам, которые позволят сделать процесс выборов более прозрачным и укрепить демократию в этой стране», — заявил Нельсон.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают США и другие страны Запада, заключается в дискриминационном положении хорватов в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.