9 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Наталья Хомутова, , 08:31 — REGNUM В Пермском крае в течение недели (5—8 апреля) резонанс в соцсетях вызвало живодёрство. В Перми кто-то снимает с собак скальпы. В течение недели пермяки были шокированы сексуальными отношениями 32-летней женщины с 12-летним мальчиком с последствиями: любовница родила дочь и отправилась в места не столь отдалённые. Пермяки бурно обсуждали инициативу депутата Госдумы об отмене мата на рабочем месте и спорили о бесплатном проезде школьников в муниципальном общественном транспорте.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальной сети в начале недели подписчики нервно отреагировали на появившуюся информацию о сексуальных отношениях 32-летней жительницы Перми с подростком. Интимная связь началась, когда ребенку было 12 лет. Женщина родила от мальчика дочь. Сейчас девочке восемь месяцев. Суд приговорил пермячку к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

В паблике «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте» подписчики охарактеризовали свое состояния от новости как шок. Некоторые пермяки считают приговор мягким. «Мир сошел с ума», — считает один из комментаторов.

Среди недели эмоциональный накал возник после поста о том, что в Перми с собак снимают скальпы. «Кто-то издевается над собаками, снимая с них скальп. У всех животных идентичные раны: с левой стороны уха до середины щеки прокол под кожей, будто крюком для мяса цепляют и подвешивают, потом снимают кожу», — появился пост в соцсетях. Комментаторы называют живодёров недочеловеками и отморозками.

«Жестокие люди в Перми», — прокомментировал подписчик.

«Вот бы наказание для уродов было аналогичным содеянному», — считает Анастасия К.

«Уроды. Их самих подвесить на крюк и снять скальп», — вторит Дарья К.

«Явно маньяк орудует», — отметила Ольга К.

«Надеюсь, заявление в полицию написали. Человек, который так легко может навредить животному, так же легко может навредить человеку. Психиатры считают, что живодёры — это потенциальные убийцы», — написала Анастасия А.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Не оставила пермяков равнодушными инициатива депутата Госдумы о запрете мата на рабочем месте. Парламентарий предложил в отношении матерщинников возбуждать административные дела, квалифицируя нарушение как мелкое хулиганство. Таким образом, ненормативная лексика может обернуться штрафом до 1 тыс. рублей.

«А идей по улучшению качества жизни, снижению коммунальных платежей, налогов, реального снижения ставок по ипотекам без соответствующего роста цен на жилье, снижению цен на продукты и топливо без создания искусственного дефицита мы когда-то дождемся?! Каждый день идеи одна другой тупее!!! У вас там что, конкурс на самую тупую инициативу?! То трусы чипируют, то собак регистрировать, вы больше проблем не видите, кроме как мат упразднить?» — недоумевает Дмитрий В.

«На заводе все планы погорят, пока вспомнишь как эта … называется, чтоб ею … по этой … Так полсмены пройдёт», — иронизирует Александр Б.

По мнению Ильи Ш., есть два объяснения инициативе: депутата этого народ обругал прелюдно, а он ну уж очень сильно обиделся, или таким нехитрым образом намерены пополнить штрафную казну.

«А как жить-то теперь? Некоторые с мату только и понимают! Исконно русский мат, как без него? Это то же самое, что начать штрафовать за то, что ты родился русским», — написала Марина Я.

«С таким «умным» скоро и на дорогах порядок будет, и водители будут только улыбаться друг другу», — оставила комментарий Людмила С.

Неоднозначно пользователи соцсетей оценили новость об утвержденных штрафах для водителей и кондукторов, выгоняющих из общественного транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых. Водителям грозит санкция до 5 тыс. рублей, а кондукторам или контролёрам — до 30 тысяч рублей.

Водитель автобуса © ИА REGNUM

«У меня вопрос. А что делать с оборзевшими детьми? Которые захотят покататься, а денег нет?» — отметила Кристина Д.

«Так если у ребенка нет денег на проезд, почему он лезет в общественный транспорт? Если залез без денег, везти до конечной и сдавать сотрудникам полиции, чтоб не повадно было», — считает Сергей М. Такого же мнения придерживается и Павел Б., прогнозируя рост числа «зайцев» среди детей.

«А разве где-то написано, что их при этом нельзя задержать до контроллера и потом родителям штраф впаять? Не высаживать, но безбилетный проезд никто не отменял», — подчеркнул Денис Б.

«В такой богатой стране могли бы сделать бесплатный проезд для детей до 16 лет. Да и с полицией никто заморачиваться не будет. Попадется контролерам, вот пусть они и решают вопрос», — написал Александр П.

«Надо не наказывать, а обеспечить бесплатный проезд для школьников по всем регионам», — отметил и другой комментатор.

«С какого перепуга. У них есть родители вот, и пусть платят за них», — возмутился Дмитрий А.