Сараево, , 07:10 — REGNUM Хорватский совет обороны (далее — ХСО) Боснии и Герцеговины, подняв флаги, возложив венки и зажигая свечи, отметили 8 апреля в Мостаре 29 годовщину создания этого вооруженного формирования, которое, по из словам, при поддержке обороны Хорватии, является наиболее достойным подразделением для выживания хорватов и государства Босния и Герцеговина. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Празднование 29 годовщины основания ХСО началось на центральной площади хорватских выдающих личностей в Мостаре, но затем была отменена церемониальная часть из-за ухудшающихся эпидемиологических условий, вызванных большим количеством больных коронавирусом.

Перед центральным крестом, поднятым в память о более чем 6300 погибших членов ХСО в Боснийской войне 1992−1995 годов венки и свечи возложила делегация хорватского народного парламента Боснии и Герцеговины, военачальники ХСО, делегация посольства и посол Республики Хорватии в Боснии и Герцеговине и делегация министерства обороны и вооруженных сил Боснии и Герцеговины.