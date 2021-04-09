Киров, , 07:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Кировской области подвело итоги тендера на закупку магнитно-резонансного томографа Signa Voyager с принадлежностями 2021 года выпуска. Его планируется приобрести за 85 млн рублей у единственного участника торгов, с которым 8 апреля 2021 года и был подписан контракт, передаёт ИА REGNUM.

Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона будет произведена у ООО «АльянсМедСтрой». Оплатят контракт средствами областного бюджета, а томограф предназначен для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» в Кирове. Производитель медоборудования — китайская фирма «ДжиИ Хелскеа (Тяньцзинь) компани Лимитед».

По данным ЕГРЮЛ, компания, которой предложен контракт, учреждена в августе 2011 года в Москве. Среднесписочная численность работников общества на 2020 год составляла два человека. Директор и владелец фирмы — Михаил Домницкий. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях.