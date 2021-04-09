Абакан, , 07:00 — REGNUM Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Хакасию — 2100 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в республиканском минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В ближайшее время ожидаются поставки ещё двух партий вакцины. В министерстве заверили, что во всех медучреждениях, где вакцинирую население от COVID-19, препарат имеется в достаточном объёме.

Всего с начала массовой вакцинации Хакасия получила более 30 тысяч доз вакцины.

По состоянию на 9 апреля в Хакасии от коронавирусной инфекции привиты 28 242 человека. Обе дозы вакцины уже получили 18 678 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 апреля в регионе выявили 21 968 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 21 258 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии за сутки выявили 16 носителей коронавируса