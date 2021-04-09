Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге 47-летняя женщина отдала мошенникам более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Гражданка работает врачом в одной из больниц. 7 апреля она обратилась в полицию и заявила том, что неизвестные завладели деньгами, которые предназначались для покупки её сыну жилья. Это произошло 5 апреля. Мошенники убедили гражданку снять свои деньги с банковских счетов и затем через банкомат перевести им. А затем связь с ними прервалась.

Мошенники звонили потерпевшей с номера, начинающегося с кода Москвы — 499. Они представлялись ей сотрудниками службы безопасности банков и представителями силовых структур.