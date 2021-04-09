Владивосток, 9 апреля 2021, 07:10 — REGNUM В 20 муниципалитетах Приморья 9 апреля ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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В перечень попали: Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино.
Запрещены походы в леса, разведение огня и сжигания мусора. Восстановят противопожарные минерализованные полосы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки потушили 20 природных пожаров, ещё два пожара локализованы. Общая площадь возгораний составила более 998 га. Также обнаружена 171 термическая аномалия.