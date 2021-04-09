9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Пользователи китайской социальной сети обсудили «эпидемию насилия» в США и пришли к выводу, что американцам надо использовать оружие против своего правительства

Цинь Шихуан, , 09:35 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил 8 апреля об «эпидемии» насилия с использованием огнестрельного оружия в США, что является «международным позором». По его словам, менее чем за неделю в Джорджии и Колорадо произошло 850 перестрелок, в результате которых погибло более 250 человек. В связи с этим власти США намерены ужесточить контроль за оружием, включая контроль за «призрачным» оружием без серийных номеров.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с ожесточением противостояния Китая и США пользователи китайской социальной сети Sina Weibo оставили множество язвительных сообщений под соответствующей новостью, опубликованной на страничке телеканала CCTV в социальной сети.

Пользователь «Император Цзяцзин из династии Мин» уверен, что все меры по ограничению оборота огнестрельного оружия только усилят недовольства в США и подтолкнут население к насильственным действиям против самого Байдена, включая самые радикальные.

«Насилие исходит от притеснения и угнетения, а не от оружия. Не пушки убивают людей! Подумайте над тем, что почти каждая китайская семья имело оружие до 1980-х годов. Я помню, как в молодости у меня дома висел автомат. Зимой я вместе со взрослыми ходил к реке, чтобы принять участие в организованном государством соревновании в стрельбе по мишеням. В Китае тогда было лучшее время закона и порядка. Напротив, после конфискации оружия количество преступлений быстро увеличивалось. В конечном итоге это связано с тем, что разрыв между богатыми и бедными увеличился, а социальные конфликты усилились», — поделился своей историей пользователь «Безымянное озеро заходящего месяца».

«Американский мозг настолько глуп, что до сих пор не догадался пристрелить короля, который наносит ущерб стране и народу, и при том спящего короля, который к тому же глуп», — высказался пользователь с ником «WH зять победы».

«Как мы знаем, американцам дано оружие, чтобы бороться с правительством. Если запретить оружие, в чем тогда будет отличие от Китая», — язвительно заметил пользователь «Второй хозяин в помещичьей семье».

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Пользователь под ником «Договоренность CY» считает, что «борьба Байдена с так называемым призрачным оружием касается прежде всего борьбы с локальным кустарным производством «народного» оружия в интересах крупных оружейных баронов и олигополий. Таким образом Сонный Джо пытается заручиться поддержкой оружейных магнатов».

Очень многие из более чем сотни комментаторов сошлись во мнении, что так называемая «свобода» в США определяется лишь свободой ежедневно лицезреть перестрелки и убийства сограждан в угоду правящей элите. При этом американский народ должен воспользоваться своим правом на оружие для решения своей главной проблемы — правительства страны.